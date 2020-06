"W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy pierwszą transzę emisji akcji, z której pozyskaliśmy 2,1 mln zł. Dziś na platformie CrowdConnect.pl wystartuje publiczna kampania crowdinvestingowa. Celem drugiej transzy jest zebranie kwoty 0,7 mln zł" - powiedział prezes Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.



Jednorazowy zapis na akcje spółki może wynieść minimalnie 2,5 tys. zł, a maksymalnie 25 tys. zł. Pozyskane z emisji środki, w wysokości 0,7 mln zł, posłużą rozbudowie i wzmocnieniu teamu produkcyjnego.



"Doświadczony i zgrany team jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. To od zaangażowania i umiejętności członków zespołu zależą ostateczne efekty pracy nad grą, dlatego z naszego punktu widzenia mocny team jest kluczowy" - dodał Wychowaniec.



Kwotę 2,1 mln zł spółka przeznaczy na produkcję i marketing portu gry "Green Hell VR" na platformy PC oraz "Oculus Quest". Symulator osadzony w unikalnym otoczeniu amazońskiego lasu deszczowego, autorstwa Creepy Jar, okazał się hitem na PC, podkreślono w materiale.



"Liczymy, że podczas premiery naszej wersji 'Green Hell VR', tytuł na PC przekroczy milion sprzedanych kopii. Podchodzimy do tego projektu bardzo kreatywnie, dodamy zupełnie nowe elementy, które nie znalazły się w wersji na komputery osobiste, a w naszej ocenie mają szansę uatrakcyjnić rozgrywkę w wirtualnym świecie" - dodał prezes.



Pierwszym VR-owym projektem Incuvo, na zlecenie studia Bloober Team, był tytuł "Layers of Fear". Gra została wyprodukowana w ubiegłym roku w wersji na gogle Oculus i na platformie Steam. Horror ukazuje historię pogrążonego w szaleństwie artysty, który jest w trakcie tworzenia dzieła swojego życia.



Jeszcze w tym roku Incuvo chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Wycena spółki wynosi obecnie około 30 mln zł.



Incuvo istnieje od 2012 roku. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcje gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. Większościowym akcjonariuszem spółki jest estoński fundusz Blite Fund.



(ISBnews)