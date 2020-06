"ML System zainstalował dotychczas pilotażowo moduły z powłoką kwantową na budynku biurowym firmy Aluron w Zawierciu oraz we własnej, nowo wybudowanej fabryce dedykowanej projektowi Quantum Glass, zlokalizowanej w podrzeszowskim Zaczerniu. Lider branży BIPV otrzymał ponadto zamówienie na dostawę modułów z powłoką kwantową do centrum turystycznego w norweskim Dalsnibba. Możliwe jest także wdrożenie w najbliższym czasie aktywnych szyb z kropką kwantową w branży automotive, gdzie spółka realizuje już pierwsze zamówienia bazujące na szybach pasywnych" - czytamy w komunikacie.



W drugim projekcie, ML System we wrześniu ubiegłego roku wprowadził do sprzedaży ultralekkie szkło (Ultra PV). Ten specjalistyczny produkt dobrze przyjął się na rynku, ocenia spółka.



"W ramach produktów Ultra PV zrealizowaliśmy duży projekt budowlany dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ultralekkie moduły wdrożyliśmy także w branży automotive czy jachtowej. Mamy kolejne zamówienia: od Politechniki Warszawskiej na duży świetlik oraz z niemieckiego przemysłu stoczniowego" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



"W kwietniu bieżącego roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie fabryki Quantum Glass. Linia wytwórcza, jedyna tego typu na świecie, została już zakontraktowana. Hala jest wyposażana w infrastrukturę przyłączeniową, urządzenia będą stopniowo uruchamiane. Przed masowym wdrożeniem do produkcji planujemy wykonać jeszcze kilka instalacji pilotażowych w kraju i za granicą. Uruchomienie seryjnej produkcji szyb z powłoką kwantową planowane jest na pierwsze półrocze 2021 r." - dodał Cycoń.



Zdolność wykorzystania produktów na bazie Quantum Glass, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu. ML System, dostrzegając duży popyt na produkty z powłoką kwantową już na etapie produkcji pilotażowej, obserwując jednocześnie szerokie zapotrzebowanie rynku na moduły o dużej powierzchni, nie wyklucza kolejnych inwestycji wykorzystujących zalety technologii kropki kwantowej, podano także.



Kropki kwantowe to małe półprzewodniki o rozmiarach rzędu kilku, kilkudziesięciu nanometrów (1 nanometr=0,000 000 001 m) zdolne do pochłaniania i emitowania promieniowania elektromagnetycznego (światła). Dzięki temu przeszklenia wykonane w technologii Quantum Glass mogą stać się prywatną elektrownią, pozostając całkowicie bezpieczne w użytkowaniu i przezierne, zapewniając dodatkowo izolację termiczną, przypomina spółka.



Wcześniej w tym tygodniu, podczas GPW Innovation Day, Cycoń informował, że ML System zakłada pełne zdolności produkcji szyb z kropkami kwantowymi w połowie 2021 r.



Prezes informował również, że ML System bierze pod uwagę kolejną emisję akcji w zależności od zapotrzebowania na innowacyjne produkty, takie jak szyby z kropkami kwantowymi, oraz że planuje łącznie ok. 50 mln zł wydatków na inwestycje oraz badania i rozwój w 2020 r.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)