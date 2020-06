"Platforma ccc.eu jest częścią omnichannelowego modelu sprzedaży CCC, stanowiącego jeden z podstawowych filarów strategii biznesowej GO.22. Witryna jest ważnym punktem styku z klientami i wpływa na ich zaangażowanie i lojalność wobec marki. Oferuje wygodne, szybkie zakupy online, jak również takie funkcjonalności dodatkowe jak sprawdzenie dostępności danego modelu obuwia i jego rezerwację w sklepie czy też sprawdzenie rekomendacji co do właściwego rozmiaru (esize.me)" - czytamy w komunikacie.



Częścią ekosystemu cyfrowych punktów styku z klientem CCC jest również aplikacja CCC, która odpowiada w niektórych miesiącach za 30% obrotu sklepu i niedługo odnotuje 2 mln pobrań. Łącznie kanał mobilny (www i aplikacja) odpowiada za 75-80% ruchu w serwisach CCC, wskazano także.



"W CCC dużo czasu skupiamy się na relacji z klientem i zrozumieniu jego potrzeb. Widzimy wielowątkowość punktów styku z klientem i ich kompleksowość. Obserwujemy również, jak często konsumenci najpierw przygotowują się do zakupów na www.ccc.eu, sprawdzają dostępność produktów, ewentualne promocje, a kupują w sklepie tradycyjnym - takie zachowanie widzimy dla ponad 20% klientów odwiedzających serwis www. Dwa obszary - online i offline - bardzo mocno się dziś przenikają, dając fundament do jednej, omnichannelowej organizacji" - powiedział dyrektor ds. rozwoju omnichannel CCC Jakub Jasiński, cytowany w materiale.



Sklepy online Grupy CCC działają dziś w 16 krajach (6 rynków ccc.eu i 16 eobuwie.pl, 6 DeeZee.pl). Aplikacja CCC dostępna jest w 4 krajach.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)