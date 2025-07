Pływająca elektrownia słoneczna

Yuanhai Kou to nie tylko ogromny statek, ale też prawdziwa pływająca elektrownia. Na jego pokładzie znajduje się ponad 500 paneli słonecznych, które rocznie produkują aż 410 000 kWh czystej energii. To wystarcza, by ograniczyć zużycie paliwa o ponad 100 ton.

Co ciekawe, panele są odporne na morskie warunki, wilgoć, sól i wibracje. Wytworzona energia zasila systemy oświetlenia, komunikacji i inne instalacje pomocnicze statku.

Mniej spalin, więcej technologii

Ten ekologiczny gigant to prawdziwy przełom w transporcie morskim. W porównaniu do tradycyjnych jednostek, Yuanhai Kou zużywa o 20% mniej energii i emituje o 24% mniej dwutlenku węgla. Statek korzysta z nowoczesnego silnika na podwójne paliwo – gaz LNG i olej napędowy – a dodatkowo zastosowano inteligentne oprogramowanie do załadunku, które optymalizuje rozmieszczenie pojazdów i wpływa na zużycie paliwa.

Statek - gigant

Yuanhai Kou ma 199,9 metra długości, waży ponad 68 tysięcy ton i może przewozić do 7000 pojazdów – od aut osobowych po maszyny budowlane i autobusy. Zbudowano go z myślą o eksporcie chińskich aut, z których ponad 90% to nowe pojazdy elektryczne i hybrydowe. Systemy monitorujące na bieżąco śledzą lokalizację każdego pojazdu i ostrzegają w razie ryzyka pożaru, co jest szczególnie istotne w przypadku transportu nowoczesnych aut elektrycznych

Chiński wkład w zieloną rewolucję?

Projekt Yuanhai Kou to część większej strategii ekologicznej. Chińska firma Longi, producent paneli słonecznych, planuje dalsze inwestycje w technologie morskie, aby wspierać transformację transportu morskiego na bardziej zrównoważony. Nowoczesne rozwiązania, jakie wdrożono na tym statku, mają być wzorem dla przyszłych jednostek towarowych na całym świecie.