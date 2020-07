"W procesie powstawania gry emitent odpowiedzialny jest za portowanie i wydanie gry na konsolę. Spółka jest również właścicielem praw majątkowych do gry. Licencja na grę została pozyskana od Star Drifters Sp. z o.o. Gra 'Driftland: The Magic Revival' przygotowywana jest w pierwszej fazie z myślą o rynku amerykańskim oraz europejskim" - czytamy w komunikacie.



"Driftland: The Magic Revival" jest grą strategiczną czasu rzeczywistego (RTS), rozgrywaną w magicznym świecie fantasy i odniosła duży sukces sprzedażowy na komputerach PC. Gra jest pierwszą grą strategiczną czasu rzeczywistego w portfolio spółki i będzie portowana w tym roku na konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Gra będzie szesnastą grą z portfolio konsolowego SimFabric, podano także.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)