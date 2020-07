"Umowa obejmie wykorzystanie telemedycznego systemu CarnaLife wraz z modułami CarnaLife System i Lite wraz z dodatkowymi urządzeniami, które zapewniają bezprzewodową transmisję wyników badania do systemu telemedycznego CarnaLife. Urządzenia dostarczane w ramach wdrożenia są wyrobami medycznymi posiadającymi Certyfikat CE" - czytamy w komunikacie.



W ramach zawartej umowy MedApp umożliwia nielimitowane, całodobowe przesyłanie danych telemedycznych z udostępnionych urządzeń do systemu telemedycznego CarnaLife System oraz możliwość tworzenia kont dla pacjentów.



"W ramach Umowy MedApp S.A. zapewnia szkolenie personelu z aplikacji CarnaLife System. Dodatkowo szkolenie obejmuje również wykorzystanie udostępnionych urządzeń umożliwiających prowadzenie badań" - czytamy dalej.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



