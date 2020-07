"Orange Polska informuje, że zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) w zakresie nagród jubileuszowych spowodują rozwiązanie rezerw w bilansie z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 64 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Kwota ta zostanie zaksięgowana jednorazowo w koszty pracy i powiększy wynik finansowy II kwartału 2020 r., podano także.



Na początku czerwca Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do PUZP w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwiło rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



