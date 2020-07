W ofercie znajdują się filamenty podstawowe (masowe), techniczne i specjalne, oparte o takie materiały jak PLA, ABS i poliamid PA6, występujące w różnych gatunkach i charakteryzujące się różnymi właściwościami (np. z domieszką włókna węglowego). Materiały są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Wszystkie filamenty oferowane przez Grupę Azoty są w 100% produktami polskimi, podano.



"Sprzedaż w internecie w dobie rozwoju Gospodarki 4.0 to dla producentów nie wybór, ale konieczność. Oferta detaliczna Grupy Azoty jest wprawdzie ograniczona, ale odchodząc od prostych produktów bazowych w stronę zaawansowanych i wysokomarżowych, rozwijamy się również w tym kierunku. Migrację klientów do internetu z pewnością przyspieszy obecna pandemia koronawirusa" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.



Oprócz materiałów do druku 3D w ofercie sklepu są lub wkrótce będą dostępne inne produkty i usługi wchodzące w skład segmentu nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: Tohumus, czyli kwasy humusowe oraz próżniowe powlekanie metalami i niemetalami - technologia fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD połączona z technologią plazmową oraz CVD. W sklepie można również nabyć nawozy specjalistyczne i hobbystyczne. Planowane jest dalsze rozszerzanie asortymentu, podkreślono.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)