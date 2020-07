"Poprzez MobileFabric rozpoczęliśmy działalność w najdynamiczniej rozwijającym się segmencie gier, którym są gry mobilne. Właśnie podpisaliśmy umowę na wydanie oraz porting projektu, którego właścicielem jest spółka PlayWay - 'Train Mechanic Simulator Mobile'. Tym razem gracz wcieli się w rolę serwisanta pociągów. Jego zadaniem będzie naprawa lub wymiana zużytych podzespołów. W zakładzie serwisowym pojawią się zarówno nowoczesne, elektryczne pojazdy, jak i dużo starsze modele, co będzie stanowiło spore wyzwanie" - powiedziała prezes SimFabric oraz Mobile Fabric Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.



Premiera gry planowana jest na I kwartał 2021 roku. Na mocy zawartej umowy MobileFabric będzie otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 100% zysków ze sprzedaży "Train Mechanic Simulator Mobile", po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej: AppStore i Google Play. Umowa z PlayWayem została zawarta na czas nieokreślony, wskazano również.



Działalność MobileFabric koncentruje się na produkcji gier, głównie z gatunku symulatorów, na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Spółka zajmuje się także portowaniem gier z portfolio SimFabric na urządzenia mobilne.



"Gry mobilne to kolejny filar naszej działalności, który wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju SimFabric. Szacuje się, że w 2020 roku mobilki wygenerują przychody w wysokości 77,2 mld USD, co oznacza wzrost o 13,3% r/r" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej MobileFabric oraz SimFabric Emil Leszczyński.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)