"Umowa jest rozszerzeniem dotychczasowej współpracy między firmami. Dostęp dotyczy sieci wybudowanych w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3) i obejmie kolejnych 550 tys. gospodarstw domowych w kraju. Oznacza, że korzystając z otwartej sieci światłowodowej, udostępnianej przez INEA pod marką Fiberhost, usługi Orange Polska będą dostępne dla ponad miliona użytkowników" - czytamy w komunikacie.



Współpraca INEA i Orange Polska w zakresie otwartych sieci światłowodowych rozpoczęła się w 2017 roku. Wtedy operator uzyskał dostęp do sieci komercyjnych, czyli budowanych ze środków własnych INEA. Dwa lata później rozszerzono współpracę o infrastrukturę budowaną w ramach pierwszego i drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Teraz podpisana została kolejna umowa, na sieci powstające w ramach trzeciego konkursu POPC.



"Orange Polska to pierwszy operator w kraju, z którym już ponad 3 lata temu rozpoczęliśmy współpracę w modelu open access. Dziś z naszych usług hurtowych na otwartej sieci Fiberhost korzystają zarówno ogólnopolscy, jak i lokalni dostawcy usług, oferując klientom usługi detaliczne na najwyższym poziomie. Cieszy nas duże zainteresowanie oferowaniem usług na sieciach powstających w ramach trzeciego konkursu POPC. Pierwsi klienci Orange Polska będą mogli skorzystać z usług operatora na nowych sieciach już w lipcu" - skomentował prezes INEA Michał Bartkowiak, cytowany w komunikacie.



"W zasięgu oferty światłowodowej Orange Polska jest już 4,6 mln gospodarstw domowych. Zwiększanie jej dostępności realizuje jeden z kluczowych punktów naszej strategii. Dzięki współpracy z beneficjentami POPC możemy udostępniać Orange Światłowód w miejscach, gdzie nie realizujemy inwestycji własnych. Cieszę się, że robimy kolejny biznesowy krok w kontynuowaniu współpracy z INEA, wspólnie pracując nad ulepszaniem procesów oraz poprawianiem jakości obsługi klientów – powiedział członek zarządu ds. sieci i technologii Orange Polska Piotr Jaworski, cytowany w komunikacie.



Dzięki wszystkim podpisanym umowom Orange Polska uzyskał dostęp do niemal całej otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, która zasięgiem obejmie docelowo ponad 1 mln gospodarstw domowych w całej Polsce.



INEA jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce, który pod marką Fiberhost świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i -ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych. INEA to także dostawca internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)