"W ramach czwartego etapu inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 zaprojektowano czterosegmentowy budynek liczący cztery piętra, w którym powstanie 76 mieszkań o powierzchniach od 28,46 do 128,13 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych układach - funkcjonalne kawalerki oraz dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe mieszkania" - czytamy w komunikacie.



Projekt Apartamenty Przybyszewskiego 64 został podzielony na kilka etapów, w ramach których zaplanowano 6 budynków składających się z 15 segmentów z łącznie 514 mieszkaniami. W pierwszym etapie inwestycji powstały dwa budynki, w których zaprojektowano 92 mieszkania. Wszystkie lokale znalazły już swoich nabywców. W ramach drugiego etapu inwestycji powstaje 299 lokali, a w trzecim etapie 47 lokali - w sprzedaży jest jeszcze odpowiednio 89 i 19 z nich, wskazano również.



Na krakowskie portfolio dewelopera składa się szereg inwestycji. W sprzedaży dostępne są mieszkania w inwestycji Atal Aleja Pokoju. Na Dębinkach, przy ul. Biskupa Albina Małysiaka wznosi się Atal Kliny Zacisze. W ofercie dostępne są także lokale inwestycyjne w wieloetapowym osiedlu Bagry Park zlokalizowanym nieopodal zalewu Bagry. Inwestorzy zainteresowani zakupem lokali biurowych w centrum Krakowa zainteresują się ofertą prestiżowego projektu Atal Residence Zabłocie IV.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)