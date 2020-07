W I-IV kw. roku obrotowego Kernel przerobił 3 436,4 tys. ton ziarna, co oznacza wzrost o 9% r/r. W całym roku obrotowym sprzedaż oleju jadalnego spadła o 6% do 1,517,8 tys. ton.



Wielkość eksportu zboża z Ukrainy w IV kw. roku obrotowego wzrosła o 30% r/r do 1,86 mln ton, a w całym roku wyniosła 7,9 mln ton (wzrost o 30% r/r).



Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



(ISBnews)