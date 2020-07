"Usunięto problemy hydroizolacyjne, a dzięki innowacyjnej powłoce COOL-R zewnętrzna temperatura dachu została obniżona z 86,4 stopni do 34,5 stopni Celsjusza. Tym samym bilans cieplny budynku zmienił się znacząco na korzyść, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery" - czytamy w komunikacie.



"Podczas prowadzenia projektu w Brazylii nie tylko poradziliśmy sobie z nieszczelnościami dachu, ale także zaoferowaliśmy rozwiązanie redukujące jego temperaturę - co oznacza natychmiastowe zmniejszenie zużywanej przez klimatyzację energii elektrycznej i łatwiejsze chłodzenie budynku wewnątrz. W tym przypadku możemy spodziewać się oszczędności do 20%. Przy tak dużych powierzchniach - jak budynek lotniska w Porto Alegre - to znaczące oszczędności w skali roku. Dzięki takim rozwiązaniom, opracowywanym w naszych laboratoriach R&D, już od kilku lat budujemy przewagi konkurencyjne na międzynarodowych rynkach. W naszym portfolio znajdują się pianokleje eliminujące zużycie prądu czy wody na budowie, a także wysoko termoizolacyjne piany montażowe czy hydroizolacyjna i wysokorefleksyjna powłoka COOL-R" - powiedział dyrektor dywizji Waterproofing w Grupie Selena Błażej Kłusek, cytowany w komunikacie.



Hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R chroni dachy dużych budynków użytkowych, centrów logistycznych czy zakładów produkcyjnych przed nadmierną absorpcją ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. COOL-R jest produktem certyfikowanym. Uzyskał międzynarodową deklarację środowiskową EPD wydaną przez Instytut Techniki Budowalnej oraz Green Card - Zieloną Kartę Produktu wydaną przez firmę certyfikującą Dekra. Dodatkowo COOL-R® otrzymał deklarację II-go typu zgodnie z normą ISO 14012, która potwierdza zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i uzyskał znak ITB EKO, zaznaczono.



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)