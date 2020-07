"Przedstawiona prognoza skonsolidowanego wyniku emitenta została przygotowana w oparciu o zrealizowane w pierwszym półroczu przekazania lokali oraz szczegółowe plany spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie spółka przedstawiła zaktualizowane cele dla grupy na bieżący rok:



- sprzedaż lokali (rozumiana jako zawarcie umów rezerwacyjnych i deweloperskich): aktualizacja celu do przedziału 1 000 - 1 200 lokali

- przekazania lokali: utrzymanie celu w przedziale 1 400 - 1 600 lokali.



W lutym spółka podała, że cele sprzedażowe na 2020 r. obejmują sprzedaż 1 500 - 1 700 lokali (rozumianych jako zawarcie umów rezerwacyjnych lub deweloperskich) i przekazania aktami notarialnymi 1 400 - 1 600 lokali.



"Zamknęliśmy sprzedażowo drugi kwartał roku, analizujemy również jak będą kształtowały się nastroje naszych klientów w drugiej połowie 2020 roku. Zdecydowaliśmy się utrzymać ogłoszone na początku roku cele przekazań lokali aktami notarialnymi na poziomie 1 400 - 1 600 sztuk. Konsolidując cząstkowe dane za pierwsze półrocze oraz szczegółowe plany Grupy w nadchodzących dwóch kwartałach prognozujemy wynik przed opodatkowaniem w okolicach historycznych 180 milionów złotych" - powiedział członek zarządu Archicomu Tomasz Ślęzak, cytowany w komunikacie.



Archicom podał, że zweryfikowane cele sprzedaży uwzględniają wpływ obniżonego popytu na mieszkania w okresie 'lock down' oraz związane z nim przesunięcia wprowadzeń wybranych inwestycji do sprzedaży. Od drugiej połowy kwietnia spółka odnotowała dynamiczną odbudowę zainteresowania klientów ofertą rynku pierwotnego (sprzedaż w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec to odpowiednio 26, 72 i 122 lokale).



"Ze wstępnych analiz wynika, że na naszym rodzimym, wrocławskim rynku osiągnęliśmy w drugim kwartale 2020 roku rekordowy, ponad 20-proc. udział w sprzedaży nowych lokali. Za główne czynniki wpływające na ten sukces uznajemy szeroką ofertę lokali gotowych lub na finiszu realizacji oraz ugruntowany wizerunek marki. Klienci docenili również specjalny program: Tarczę Ochronną Archicomu, który istotnie podnosi komfort podejmowania ważnej decyzji o zakupie mieszkania w czasie Covidu" - podkreślił Ślęzak.



Grupa Archicom sprzedała w pierwszym półroczu 2020 roku 513 lokali oraz rozpoznaje w wyniku pierwszych kwartałów 2020 roku przekazania aktami notarialnymi 690 lokali, a także sprzedaż biurowca City One i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie biurowca City2. Archicom S.A. realizuje aktualnie kilkanaście projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Trójmieście dysponując ofertą ponad 1 500 lokali, podsumowano.



Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.



