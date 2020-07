"Trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy wspólników. W wymiarze technicznym projekt jest na wstępnym etapie konwersji i w związku z tym dopracowywane są szczegóły rozwiązań związanych z wymianą technologii oraz modelu tego projektu" - powiedział Wadecki podczas telekonferencji.



Na początku czerwca br. PKN Orlen zawarł porozumienie ze spółkami Energa i Enea, dotyczące kierunkowych zasad kontynuacji współpracy przy budowie elektrowni Ostrołęka C, realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka. Porozumienie to przewiduje kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



(ISBnews)