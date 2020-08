Zysk operacyjny wyniósł 50,1 mln zł wobec 61,01 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,66 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 167,96 mln zł rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży niższe o 23%, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to głównie z wprowadzonych przez instytucje i organy państwowe ograniczeń, związanych z aktywnością społeczną i gospodarczą, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczbą zachorowań na COVID-19" - czytamy w raporcie.



W I półroczu 2020 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków wyniósł 32 495 pojazdów i był o 25,9% niższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2019 (43 873 pojazdów). Przychody z poboru opłat w I półroczu 2020 roku wyniosły 126 703 tys. zł, co stanowiło spadek o 23,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 (165 994 tys. zł).



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 139,67 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.



Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.



