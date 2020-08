Jak czytamy w najnowszym raporcie "Rynek powierzchni magazynowych w Polsce”, popyt na magazyny jest jednym z efektów epidemii, która zwiększyła zainteresowanie zakupami online, a przerwa w handlu stacjonarnym i niepewność dotycząca dostaw produktów skłoniła firmy do zabezpieczania sobie większej powierzchni składowania. Napisano, że w I połowie 2020 r. wynajęto niemal 2,43 mln mkw., czyli o 25 proc. więcej, niż w tym samym okresie zeszłego roku i o 6 proc. więcej, niż w najbardziej intensywnym dotychczas półroczu w 2018 roku. Wskazano, że łącznie mamy obecnie w kraju 19,5 mln mkw. nowoczesnej przestrzeni przemysłowo-logistycznej, a prognozy wskazują, że do końca roku przekroczymy 20 mln mkw.

"Wbrew obawom, wyniki za pierwszą połowę roku na rynku magazynowym okazały się bardzo dobre. Umowy są nadal podpisywane, a ich liczba w pierwszym półroczu była większa niż w latach ubiegłych. Widzimy silne zainteresowanie ze strony klientów z branży e-commerce, ale także ze strony firm produkcyjnych różnych sektorów. Można powiedzieć, że w magazynach i logistyce wirusa nie ma" - mówi szefowa działu powierzchni magazynowych i logistyki w CBRE Beata Hryniewska. Dodaje, że wśród deweloperów widać obecnie większą ostrożność przy rozpoczynaniu nowych inwestycji magazynowych, a "rozpoczęcie budowy jest silniej uwarunkowane znalezieniem najemcy".

Jak czytamy, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w I półroczu 2020 r. przekroczyły 19,5 mln mkw., co świadczy o tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło tyle samo powierzchni magazynowej, co przed rokiem 2015 r. W budowie znajduje się obecnie ponad 1,9 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej, co jest poziomem porównywalnym z końca roku zarówno 2019 r., jak i 2018 r.

Napisano, że najwięcej magazynów przybędzie w województwach śląskim i mazowieckim, gdzie powstaje po ponad 400 tys. mkw. przestrzeni logistycznej. Wyjątkowo intensywnie - jak zaznaczono - rozwija się sama Warszawa; powstaje tu aż 125 tys. mkw. czyli dwa razy więcej niż rok temu. Zdaniem ekspertów CBRE to efekt rosnącego znaczenia magazynów miejskich, tzw. „ostatniej mili” i trendu dopasowania inwestycji do konkretnych potrzeb najemcy. Wskazano też, że dużo przestrzeni przybędzie również w województwach lubuskim i pomorskim, w których w sumie powstaje prawie 500 tys. mkw. budynków magazynowych.

"Dotychczasowa stabilna pozycja rynku magazynowego oraz jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach, napędzany stale przez sprzedaż internetową, pozwolił zminimalizować negatywne skutki koronawirusa. Praca w centrach logistycznych nie została zakłócona i dotknięta skutkami lockdownu, a branże takie jak firmy logistyczne czy kurierzy od końca pierwszego kwartału notowały większą aktywność w związku z zamknięciem tradycyjnych centrów handlowych oraz ograniczeniem wychodzenia ludzi z domów. Widać również większą aktywność najemców z sektora centrów danych i przewidujemy, że będzie ona jeszcze przybierała na sile – mówi Hryniewska.