Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Unimot Energia i Gaz - spółka z grupy kapitałowej Unimot, rozwijająca markę Avia Solar - podpisał umowę współpracy z firmą Blachotrapez dotyczącą wspólnych działań na rynku instalacji paneli słonecznych, podał Unimot.

"Tworząc markę Avia Solar postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej i gazu, i zaoferować klientom kompleksową, multiproduktową ofertę montażu instalacji fotowoltaicznych, połączonych z magazynowaniem energii, uzupełniając je dostawami energii z sieci. Naszą ofertę kierujemy zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. O ile wśród klientów biznesowych jesteśmy dobrze rozpoznawalni, mamy dużą bazę kontaktów, a także własnych doradców biznesowych, to potrzebowaliśmy wsparcia mocnego partnera, który pomoże nam skutecznie dotrzeć do klienta indywidualnego. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Blachotrapez" - powiedział wiceprezes Unimot Energia i Gaz Andrzej Moczydłowski, cytowany w komunikacie.

"Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się jaka będzie najlepsza droga do wejścia w biznes związany z fotowoltaiką. Postanowiliśmy poszukać partnera, który posiada silną markę na tym rynku i który dobrze wykorzysta naszą rozbudowaną sieć punktów sprzedaży. Zdecydowaliśmy się na firmę Unimot Energia i Gaz, bo wierzymy w projekt Avia Solar i chcemy być jego częścią" - dodał prezes grupy kapitałowej Blachotrapez Rafał Michalski.

Unimot planuje, że w perspektywie najbliższych 3 lat Unimot Energia i Gaz zostanie jednym z liderów rynku fotowoltaiki w Polsce i osiągnie przychody na poziomie 276 mln zł.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)