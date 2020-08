"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 57,5 tys. ton, co oznacza spadek w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 2,3 tys. t (-4%). Spadek produkcji dotyczy KGHM Polska Miedź (-3,2 tys. t) ze względu na ograniczoną podaż złomów miedzi oraz postój remontowy Huty Miedzi "Głogów I" oraz KGHM International Ltd. (-0,8 tys. t). Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+1,8 tys. t) co jest pochodną wyższego wolumenu przerobionej rudy oraz wyższej zawartości miedzi" - czytamy w komunikacie.



Produkcja srebra wyniosła 108,6 tony - wzrost o 33,9 tony (+45%) jest głównie konsekwencją wyższej produkcji tego metalu w KGHM Polska Miedź.



Produkcja TPM wyniosła 15,1 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 1,5 tys. troz (-9%) przede wszystkim ze względu na niższą produkcję w kopalniach Zagłębia Sudbury oraz w kopalni Robinson.



Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów. Zwiększenie produkcji o 0,2 mln funtów (+33%) dotyczy kopalni Sierra Gorda za sprawą wyższej zawartości metalu oraz wyższego wolumenu przerobionej rudy, podano także.



"W pierwszych 7 miesiącach 2020 r. produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się nieznacznie poniżej planu, natomiast plan sprzedaży tego metalu został zrealizowany z niewielką nadwyżką. W zakresie pozostałych głównych metali zarówno produkcja jak i sprzedaż zostały zrealizowane powyżej założeń budżetowych. Pandemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na wyniki produkcyjne grupy - w pierwszych 7 miesiącach 2020 roku nie zanotowano ograniczeń produkcji bezpośrednio związanych z epidemią. W spółkach grupy KGHM kontynuowane są działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia wirusa wśród pracowników własnych oraz podwykonawców" - czytamy dalej w komunikacie.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)