"Co do przewidywań na przyszłość - komunikujemy już od kilku kwartałów jeden trend, który ma potwierdzenie w II kw. i sądzę, że będzie miał w kolejnych - pewnego rodzaju stabilność zarówno po stronie hurtu, jak i po stronie detalu. Po stronie hurtu […] w IV kw. powinniśmy kontynuować kilkuprocentowe wzrosty, a także po stronie detalu mamy stabilność. Warto przy tym pamiętać, że hurt odpowiada za ok. 20 mld zł z ok. 25 mld zł naszej rocznej sprzedaży, a detal za ok. 5 mld zł" - powiedział Owczarek w rozmowie z ISBnews.



Dynamika sprzedaży grupy spadła w II kw. o 3,8% r/r (przy spadku hurtu o 4,69% i detalu o 1,44%), natomiast w całym I półr. odnotowała wzrost o 1,6% r/r.



Dyrektor finansowy podkreślił, że niższa dynamika sprzedaży ogółem w segmencie hurtowym w pierwszej połowie tego roku wynika przede wszystkim z zakończonego w poprzednim roku kontraktu z Orlenem oraz mniejszego popytu ze strony stacji benzynowych, które w okresie zamrożenia gospodarki po wybuchu pandemii koronawirusa były rzadziej odwiedzane przez konsumentów. Znaczący spadek sprzedaży zanotowany został także w formacie Eurocash Gastronomia - zaopatruje on restauracje i hotele, które przez długi czas pozostawały zamknięte.



Podkreślił, że to, co jest ważne również dla całej grupy, to to, iż pomimo pandemii grupa utrzymuje taki sam cykl konwersji gotówki - ok. 25 dni, co daje stabilność finansową.



"Dług netto jest na bezpiecznych poziomach, a z drugiej strony - pozwala nam to robić akwizycje - w II kw. dokończyliśmy kupno Frisco i udziały w spółce naszego franczyzobiorcy" - wskazał Owczarek.



"Dążymy do stabilnych i przewidywalnych przychodów i poprawy rentowności w obu segmentach - hurtu i detalu. Jednocześnie, dyscyplina finansowa pozwala pozytywnie generować gotówkę" - podkreślił.



Dodał, że grupa przeprowadziła refinansowanie kredytu konsorcjalnego na bardzo podobnych poziomach kosztowych w środku pandemii.



"Postrzeganie naszych danych finansowych przez banki jest stabilne" - stwierdził dyrektor.



Wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez sklepy "Delikatesy Centrum" w ujęciu LFL wyniósł 1,09% w II kwartale 2020 r. oraz 5,86% w I półroczu 2020 r r/r.



"Zakładamy, że sytuacja będzie tu stabilna. Warto pamiętać jednocześnie, że sprzedaż z 1m2 jest w 'Delikatesach Centrum' jedna z najwyższych w Polsce", co świadczy o efektywności tego konceptu i narzędzi, jakimi posługuje się ta sieć sklepów - wskazał Owczarek.



Zapowiedział także, że Eurocash będzie się starał zwiększyć rentowność sprzedaży w segmencie detalicznym.



"Wierzymy, że będzie to możliwe jako efekt integracji sieci, przeprowadzonej w ostatnich latach " - powiedział dyrektor.



Jednakże w skali całej grupy nie należy oczekiwać większych, trwałych zmian w zakresie marży ze względu na skalę jej działalności.



Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 13,6% w II kwartale 2020 r. i wzrosła o 0,49 pkt proc. r/r. W I półroczu 2020 r. rentowność brutto na sprzedaży wzrosła o 0,45 pkt proc. r/r i wyniosła 13,46%.



Eurocash na razie nie podaje szczegółów dotyczących Frisco.pl - finalizacja przejęcia pozostałych akcji tej spółki miała miejsce z końcem czerwca br.



"Frisco zaczęliśmy konsolidować 30 czerwca, więc chcielibyśmy tę dyskusję zostawić na kolejne kwartały. Mogę powiedzieć, że wzrosty sprzedaży r/r są ma poziomie górnych kilkudziesięciu procent" - powiedział Owczarek.



Dyrektor finansowy podtrzymał także plan docelowy dotyczący rozwoju platformy eurocash.pl.



"Dzięki platformom elektronicznym wspieramy naszych klientów - niezależnych przedsiębiorców - w zarządzaniu ich sklepami. Ambicja jest taka, żeby cały rynek tzw. niezależny, korzystał z tej efektywnej platformy, do tego dążymy " - powiedział.



W I pół. 2020 r. klienci Eurocash Dystrybucja zamówili poprzez eurocash.pl towary o wartości 2,1 mld zł, czyli o 0,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami, jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Jest też właścicielem Frisco. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



Renata Oljasz



(ISBnews)