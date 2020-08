"Jesteśmy dumni, że stworzony od podstaw przez Grupę Eurocash projekt okazał się sukcesem i trafił w potrzeby polskich przedsiębiorców, czego dowodem jest otwarcie we Wrocławiu 100. sklepu sieci Duży Ben. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnianie klientom szerokiego wyboru i różnorodności marek detalicznych. Pozwala to im rozwijać swój biznes i tym samym śmiało konkurować z wielkimi, centralnie zarządzanymi sieciami handlowymi, nie tylko ogólnospożywczymi. Sieć nowoczesnych marketów alkoholowych 'Duży Ben', jeden z rozwijanych przez nas konceptów, pozwala przedsiębiorcom spróbować swych sił na niezwykle atrakcyjnym rynku" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.



Sieć Duży Ben funkcjonuje na rynku od 2016 roku. Poza Dolnym Śląskiem działa również w województwach lubuskim, opolskim, śląskim, łódzkim i w Wielkopolsce.



"Mimo ograniczeń i problemów związanych z epidemią koronawirusa, które dotknęły wszystkie sektory gospodarki, sieć Duży Ben rozwija się dynamicznie i konsekwentnie realizuje swoją strategię ekspansji. Otwarcie 100. sklepu, i tym samym podwojenie w rok liczby naszych placówek, to dla nas dowód, że format naszego marketu alkoholowego podoba się polskim konsumentom. Epidemia koronawirusa i lockdown zmusiły nas do przesunięcia w czasie wcześniej planowanych otwarć. Teraz jednak, po zniesieniu większości obostrzeń, możemy realizować naszą ekspansję bez większych przeszkód stosując się do obowiązujących regulacji i zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa w naszych placówkach" - dodał dyrektor generalny sieci Duży Ben Dawid Kula.



Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem Dużego Bena mogą skorzystać z możliwości otwarcia sklepu w systemie agencyjnym, przypomniano.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)