"Wartość portfela zamówień jest wyższy niż był w maju tego roku. Nie są to jednak takie wzrosty, do jakich byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich latach. Wartość zamówień portfela na bieżący rok jest jakieś 7-8% wyższa niż rok temu o tej samej porze. Jest to dynamika wyższa niż w maju czy czerwcu jest to efektem dużych sprzedaży w ostatnich miesiącach" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.



Wiceprezes dodał, że w przypadku większych nakładów inwestycyjnych przede wszystkim związanych z budową Comarch Data Center w USA przesuną się na przyszły rok.



"Nasz spółka z USA nabyła już odpowiedni grunt i trwają obecnie prace projektowe. Nie przewidujemy większych nakładów inwestycyjnych związanych z tym projektem, one nastąpią dopiero w 2021 r." - dodał Tarański.



Na koniec I półrocza 2020 liczba zatrudnionych osób w grupie Comarch wynosiła 6 269 i było to 79 osób mniej niż na koniec 2019 r.



"W związku z sytuacją staraliśmy się nie zatrudniać nowych osób, ale w II połowie roku zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą rozpoczęliśmy nasz program stażowy" - powiedział wiceprezes.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)