"Gra 'Big Battle: Defend the Wall' z naszego portfolio wydawniczego to propozycja dla graczy, którzy lubią strategię oaz gatunek tower defense. Damy im możliwość wcielenia się w rolę królewskiego namiestnika, wysłanego do odbudowy i obrony zniszczonego muru granicznego. Gracz stoczy walkę z barbarzyńcami, a ponadto będą zarządzać obroną, zajmą się dowództwem armii i odpieraniem oblężeń. Aby wygrać, musi wykazać się zdolnościami przywódczymi i właściwie przygotować strategię wojenną. Od wyniku bitew będzie zleżał los alternatywnego, średniowiecznego świata" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



Producentem "Big Battle: Defend the Wall" jest studio Forestlight Games. Tytuł w wersji na PC trafi do sprzedaży jesienią przyszłego roku. Docelowo, będzie także dostępny w wersjach na konsole Sony i Microsoftu.



"Pozostałe po murze granicznym gruzowisko okaże się bazą surowców do jego odbudowy. Wraz z garstką ludzi u boku gracz będzie musiał przywrócić go do dawnej chwały, ale również wzmocnić by był zdolny oprzeć się kolejnej inwazji zbliżającej się armii wroga. Wyzwaniem będzie także niesienie pomocy mieszkańcom pobliskich wiosek. By dobrze wypełnić zadania w grze, trzeba będzie wykazać się sprytem i umiejętnością efektywnego zarządzania. Na pewno w 'Big Battle: Defend the Wall' nie zabraknie wyzwań - obserwuj, planuj, realizuj, to hasła które niemal na każdym kroku będą graczowi pomocne przy przechodzeniu kolejnych etapów rozgrywki" - dodał Adamkiewicz.



W sierpniu Gaming Factory zaprezentowało na platformie Steam nowy projekt ze swojego portfolio produkcyjno-wydawniczego - "Pizza Simulator". Tytuł zadebiutuje w wersji na PC oraz konsole Sony i Microsoftu w 2021 roku. Docelowo gra będzie dostępna w kilku wersjach językowych: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i rosyjskim



"Gracz wcieli się w biednego pracownika pizzerii, który musi nauczyć się fachu. Jego zadaniem będzie zawodowy rozwój, by docelowo stać się kierownikiem lokalu. W tym celu pozna tajniki restauracyjnego biznesu. Tylko od jego zaangażowania będzie zależało, czy zbuduje największą sieć pizzerii na świecie, czy pozna smak bankructwa" - powiedział Adamkiewicz.



Gaming Factory jednocześnie pracuje nad nowymi projektami. Premiery kilku z nich zaplanowane są jeszcze w tym roku, chodzi m.in. "Bakery Simulator", "Farming Life", czy "Castle Flipper".



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



(ISBnews)