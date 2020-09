"Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III 'Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach', Działanie 3.3 'Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałanie 3.3.1 'Polskie Mosty Technologiczne'" - czytamy w komunikacie.



Grant dotyczy działań eksportowych emitenta na rynku chińskim i będzie realizowany w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy.



"Łączna kwota przyznanego grantu wynosi 200 000 zł i ma na celu przygotowanie strategii wejścia Emitenta na ten rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych kontraktów z kontrahentami z Chin" - czytamy dalej.



"Dynamizujemy swoją działalność na rynkach międzynarodowych. Azja, na czele z Chinami, jest największym rynkiem sprzedaży gier komputerowych i stanowi jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy w przyjętej strategii rozwoju. Powierzony nam przez Polską Agencją Inwestycji i Handlu grant, umożliwi nam podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy m.in. z czołowym światowym koncernem wydawniczym Tencent. To właśnie z tą korporacją podpisaliśmy na targach ChinJoy w Szanghaju list intencyjny o współpracy na nasz czołowy tytuł ElectriX, w wersji dedykowanej na rynek chiński. Przyznany grant umożliwi nam przyspieszenie realizacji zapisów wynikających z listu" - powiedziała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.



SimFabric realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, która opiera się na pięciu głównych filarach. Spółka koncentruje się na produkcji własnych nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier, świadczeniu usług portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Niedawno firma uruchomiła dwa nowe filary działalności, które realizuje w nowych spółkach zależnych - MobileFabric i VRFabric, podsumowano w materiale.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



