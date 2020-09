"Zarząd spółki informuje, że podstawowy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Tower Investments miał lockdown związany z epidemią SARS-Cov-2, co w praktyce spowodowało zawieszenie podstawowej działalności Grupy. W okresie od marca do czerwca 2020 r. nie odbyły się planowane transakcje, opóźnieniu uległy procesy administracyjne zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniach na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, a kontrahenci Grupy zawiesili bezterminowo realizację projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.



Negatywne skutki strat związanych z zawieszeniem działalności zostały częściowo złagodzone pomocą finansową z tarczy antykryzysowej, którą spółki z grupy otrzymały w wysokości 2,72 mln zł, podano również.



Obecnie sytuacja wróciła niemal do stanu sprzed pandemii, co oznacza, że spółki z grupy kapitałowej Tower Investments kontynuują realizację projektów deweloperskich i inwestycyjnych bez istotnych przeszkód.



"Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:



- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;



- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;



- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych" - podkreślono.



Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym 25 września 2020 r. i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.



Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.



(ISBnews)