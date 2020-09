Warszawa, 07.09.2020 (ISBnews) - Klabater przesunął datę premiery gry "This is the Zodiac Speaking" w wersji na PC i w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch na 15 października br., podała spółka.

"Decyzja o przesunięciu daty premiery gry jest spowodowana wydłużeniem procesu certyfikacji gry na platformach konsolowych" - czytamy w komunikacie.

Poprzednia data premiery gry wyznaczona była na 24 września br.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

