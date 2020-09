"Emitent planuje wydanie pierwszego portu (Nintendo Switch) na przełomie września i października 2020 r. Gra przeszła już weryfikację Nintendo (Lotcheck) i trwa ustalanie daty premiery" - czytamy w komunikacie poświęconym "Powertris".



"Emitent planuje wydanie pierwszego portu (Nintendo Switch) w IV kwartale 2020 r." - podano w komunikatach o "Gravity Maze" i "Space Shift".



Powertris to gra zręcznościowo-logiczna typu "spadające klocki", będąca kreatywnym połączeniem dwóch kultowych gier, jakimi są Tetris i Pipemania. Zadaniem gracza jest uniknięcie zasypania planszy spadającymi bloczkami poprzez odpowiednie ich rozmieszczanie. Bloczki, które utworzą połączenie pomiędzy gniazdkami znajdującymi się w naprzeciwległych ścianach planszy są usuwane z pola gry. W grze występuje kilka rodzajów bloczków, w tym trzy specjalne.



Gravity Maze to gra logiczna, w której zadaniem gracza jest doprowadzenie kostki specjalnej do pola docelowego poprzez przesypywanie zawartości sześcianu. Gracz ma możliwość dowolnego obracania sześcianem, a jego zawartość przesypuje się zgodnie z zasadą grawitacji. W kolejnych poziomach gracz napotka różne rodzaje bloczków, które mogą oddziaływać wzajemnie na siebie lub posiadać specjalne właściwości.



Natomiast Space Shift to gra logiczna inspirowana klasyczną pozycją, jaką był Sokoban, zrealizowana na trójwymiarowej planszy. Zadaniem gracza jest przepchnięcie skrzynek na właściwe dla nich pola docelowe. Pozornie prostą rozgrywkę komplikuje fakt, iż skrzynki blokują sobie wzajemnie drogę i jeden niewłaściwy ruch może spowodować konieczność restartu całego etapu gry.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



