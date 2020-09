"To będzie najprawdopodobniej zbliżone do 60 mln zł. Główne wydatki to automatyzacja procesów i rozwój produktów - kontynuacja tego co robiliśmy przed pandemią, czyli inteligentne wyroby" - powiedział Klepacki w trakcie wideokonferencji.



Capex w I półroczu wyniósł 23,47 mln zł wobec 23,38 mln zł rok wcześniej.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)