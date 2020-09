Zysk operacyjny wyniósł 1,89 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,51 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 20,52 mln zł rok wcześniej.



"W pierwszym półroczu 2020 roku przychody utrzymały się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego pomimo ziszczenia się zidentyfikowanego w raporcie za rok 2019 ryzyka wystąpienia negatywnych skutków pandemii. Uległa także zmiana struktury przychodów na rzecz sprzedaży wyżej marżowych produktów i usług własnych grupy. W raportowanym okresie sprzedaż produktów własnych Grupy oraz usług związanych z produktami własnymi wyniosła 17 027 tys. zł w porównaniu do 15 413 tys. zł w okresie porównawczym, co oznacza 10,5% wzrostu. Na szczególną uwagę zasługuje tendencja, gdyż jest to trzeci z rzędu okres pierwszego półrocza, w którym następuje poprawa struktury przychodów. W raportowanym okresie nastąpił spadek kosztu własnego sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Ma to związek ze zmianą struktury przychodów i wzrostem udziału bardziej rentowych produktów i usług własnych Grupy. Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany jest zawiązaniem rezerw i odpisów aktualizujących na należności w większej wartości niż w okresie porównawczym" - czytamy w raporcie.



"Na największą uwagę zasługuje znacząca poprawa wskaźników rentowności, które w pierwszym półroczu 2020 roku były na istotnie wyższych poziomach niż w analogicznym okresie roku 2019 i jest to stała tendencja począwszy od 2017 roku. Grupa osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 19,0%, EBIT 9,2% oraz rentowność netto na poziomie 8,7%. Poprawa wskaźników rentowności jest efektem nieustannego usprawniania modelu zarządzania projektami oraz optymalizacji kosztów, w tym kosztów stałych. W szczególności w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku, pomimo presji płacowej w pierwszym kwartale 2020 oraz dodatkowych kosztów poniesionych w drugim kwartale 2020, związanych z szybkim przemodelowaniem systemu pracy oraz dostosowaniem systemów informatycznych do pracy zdalnej w związku z pandemią, nastąpiło utrzymanie kosztów ogólnego zarządu na poziomie pierwszego półrocza 2019 roku" - dodano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 1,99 mln zł wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej.



Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.



(ISBnews)