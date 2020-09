"Segment Agro był, jest i pozostanie jednym z kluczowych obszarów działalności Grupy Azoty" - zapewnił prezes spółki Wojciech Wardacki na konferencji prasowej.



Zgodnie z nową koncepcją, produkty nawozowe Grupy Azoty będą sprzedawane w ujednoliconych opakowaniach w podziale na cztery grupy produktowe: nawozy azotowe (kolor niebieski, nawiązujący do wody), nawozy dwuskładnikowe (kolor brunatny, nawiązujący do gleby), nawozy wieloskładnikowe (kolor zielony, nawiązujący do pola) oraz nawozy azotowe z siarką (kolor żółty, nawiązujący do plonów).



"W nowej komunikacji pokazujemy nie fabryki, gdzie powstały poszczególne nawozy, ale grupy produktowe, czyli to, co najbardziej interesuje rolników. Każdy z tych elementów otrzymał swój unikatowy wygląd, kolorystykę, a także symbolikę" - dodał dyrektor biura marketingu segmentu Agro Sławomir Zając.



Pełny system komunikacji obejmie nie tylko opakowania nawozów, ale również punkty handlowe, tablice dojazdowe, samochody dostawcze, a także materiały informacyjne w ramach: Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy, Zakładów Chemicznych Police, ZAK oraz Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych, podsumowano.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)