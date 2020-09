"Oczekujemy, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem sprzedaży i rentowności oraz nowymi rynkami zbytu. Ostatnio np. rozpoczęliśmy dostawy do krajów Beneluksu. Liczymy, że przychody w całym roku wyraźnie wzrosną. Spodziewamy się, że przychody w drugiej połowie roku, jeśli nie będzie ponownej, poważnej fali epidemii, będą wyższe niż w I półroczu 2020 r. Systematycznie umacniamy swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie nasze produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród krajów skandynawskich" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



ML System rozwija także potencjał eksportowy. W ostatnim kwartale roku spółka dostarczy moduły fotowoltaiczne na zadaszenie centrum dystrybucyjnego, należącego do komercyjnego partnera z Eindhoven. To druga w tym roku, po haskiej "The Hague Tower" (gdzie spółka dostarczyła elementy BIPV na 43-piętrowy obiekt), realizacja w Holandii, podano również.



W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku grupa osiągnęła 4,6 mln zł sprzedaży zagranicznej, co oznacza wzrost rok do roku o 812%. W samym II kwartale ML System sprzedał do partnerów spoza Polski produkty za 2,2 mln zł.



"Konsekwentnie umacniamy pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej. Oczekujemy, że pozytywny trend sprzedażowy utrzyma się także w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Uważamy, że hossa w tym segmencie rynku będzie kontynuowana, nawet pomimo spodziewanego w tym roku wyczerpania budżetu z programu 'Mój prąd'. Przemawia za tym m.in. rosnąca cena energii elektrycznej, co wpływa na skrócenie okresu zwrotu poniesionych nakładów na instalację PV. W kolejnych latach wprowadzenie zapowiadanych opłat od śladu węglowego dodatkowo przyczyni się do zwiększenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę dla sektora MŚP" - dodał Cycoń.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



