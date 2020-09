"Krok ten jest konsekwencją planów sprzed lat i tego, jak wyobrażamy sobie zarządzanie grupą. My chcemy, by kompetencje strategiczne były w tej spółce i one będą implementowane w spółkach zależnych. Spółki nie będą same rozwijały kompetencji strategicznych, będą je tylko implementować. Zależy nam, by oddzielić działalność produkcyjną od sprzedażowo-marketingowej co zapewni efektywność i rozliczalność tych działań" - wyjaśnił Mikrut podczas wideokonferencji.



"Nie podawaliśmy publicznie, jakie będą tego koszty. Ale nie da się bezkosztowo podejmować takich działań. To jest projekt strategiczny, on przyniesie korzyści grupie w dłuższej perspektywie. Koszty są, można powiedzieć, one-offami, tak samo pewne korzyści w pierwszym roku (oprócz korzyści, które będą później konsekwentnie) będą miały charakter one-offu i to się mniej więcej zrównoważy. My się nie spodziewamy istotnego wpływu w krótkim okresie czasu, powiedzmy, jednego roku, ani pozytywnego, ani negatywnego na wynik, a w dłuższej perspektywie jednoznacznie oczekujemy pozytywnego wpływu na wyniki grupy" - wskazał prezes.



Dodał, że w ramach wydzielenia Pionu Handlowego ok. 130 osób zmieni pracodawcę.



W prezentacji wśród najważniejszych wydarzeń I półrocza grupa wskazała wyodrębnienie od 1 września br. Pionu Handlowego FFiL Śnieżka SA jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), w celu zwiększenia efektywności. Docelowo nastąpi przeniesienie Pionu do spółki Śnieżka Trade of Colours, kontrolowanej w 100% przez FFiL Śnieżka SA (obecna nazwa tej spółki: TM Investment).



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)