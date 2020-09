"Spółka planowała wydać 2,4 mln zł na inwestycje w 2020 r., a wydała do tej pory 774 tys. zł. Jeżeli nic się nie wydarzy szczególnego a prognoza będzie realizowana, to wydatki capex też zostaną zrealizowane. Jeżeli będzie potrzeba oszczędności to postaramy się kupić tylko to, co naprawdę niezbędne i skupimy się na zaoszczędzeniu gotówki" - powiedział Bober podczas telekonferencji.



W planach na 2020 r. było przeznaczenie 150 tys. zł na budynki, budowle i środki trwałe, 941 tys. zł na maszyny, urządzenia i środki transportu (do 30 czerwca zrealizowano 751 tys. zł) oraz 1 310 tys. na wartości niematerialne i prawne (zrealizowano 23 tys. zł).



"Jeżeli spółka znajdzie innowacyjne dla siebie segmenty rynku, nisze, sektory, i to będzie wymagało nakładów inwestycyjnych na sprzęt czy wyposażenie, to takie nakłady poczynimy" - wskazał prezes, zapytany o wielkość inwestycji w kolejnych latach.



Dodał, że grupa będzie realizowała również inwestycje o charakterze odtworzeniowym, głównie z zakresie sprzętu transportowego i specjalistycznego sprzętu budowlanego.



"Rewolucji nie przewidujemy. Nakłady inwestycyjne tak, ale rozsądnie, w miarę potrzeb i w miarę możliwości spółki" - podsumował.



Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)