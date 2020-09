"Oferta Medinice spotkała się z dużą aprobatą ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji przez nas oferowana. Kolejny raz do grona akcjonariuszy Medinice dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne - co bardzo nas cieszy" - powiedział prezes i największy akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.



Cena emisyjna akcji serii I wyniosła 12,2 zł i była o blisko 63% wyższa niż cena emisyjna akcji serii H1 w emisji przeprowadzonej w 2019 r. (7,5 zł za akcję). 22 sierpnia spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dokument rejestracyjny w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.



"Ostatnie 12 miesięcy były dla nas bardzo intensywne. W tym czasie udało nam się doprowadzić do finalnego etapu prac nad prototypami w projektach MiniMax i CoolCryo. Zakończyliśmy również prace inżynieryjne w projekcie PacePress, podpisaliśmy pierwszą w historii spółki umowę licencyjną na sprzedaż PacePress w Indiach oraz nawiązaliśmy współpracę w USA w celu certyfikacji FDA i komercjalizacji PacePress na rynku amerykańskim" - zaznaczył prezes.



Środki pozyskane od inwestorów przede wszystkim pomogą przeprowadzić badania kliniczne u ludzi w dwóch najważniejszych projektach Medinice - MiniMax i CoolCryo.



"Po zrealizowaniu tych kamieni milowych będziemy gotowi do komercjalizacji tych projektów. Ponadto będziemy mogli przeprowadzić badania kliniczne w projekcie PacePress i uzyskać certyfikację FDA w USA na ten projekt. Pozostałe środki pozwolą nam rozpocząć rozwój technologiczny naszych mniej zaawansowanych projektów, w których również widzimy duży potencjał" - dodał Choudhary.



Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą "2 w 1" posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana bez szkodliwej fluoroskopii. Z kolei CoolCryo to system do wykonywania małoinwazyjnych zabiegów krioablacji kardiochirurgicznej. PacePress to elektroniczna opaska uciskowa, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca, przypomniano.



W portfolio spółki znajduje się kilkanaście projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz na pozostałych największych globalnych rynkach.



Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.



