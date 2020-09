"Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim" - czytamy w raporcie półrocznym.



Zdaniem zarządu, nie ma istotnego zagrożenia działalności grupy kapitałowej w okresie najbliższych 12 miesięcy, a grupa będzie mieć odpowiednie środki finansowe do obsługi zobowiązań finansowych i handlowych oraz niezakłóconego prowadzenia działalności, w tym realizacji projektów deweloperskich



"W wyniku dokonanej analizy zarząd spółki określił następujące główne źródła spłaty zobowiązań krótkoterminowych:



- wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań, miejsc garażowych, komórek lokatorskich i lokali usługowych będących obecnie w ofercie lub wprowadzonych do oferty grupy kapitałowej w 2020 roku,



- wpływy wynikające z płatności z umów sprzedaży mieszkań, miejsc garażowych, komórek lokatorskich i lokali usługowych w obecnie prowadzonych projektach deweloperskich, zawartych przed 30.06.2020 roku - dokonywanych przez klientów zgodnie z harmonogramami zawartymi w ww. umowach,



- wpływy z wynajmu powierzchni w posiadanych obiektach komercyjnych,



- proces dezinwestycji obejmujący zbycie wybranych aktywów, poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej" - czytamy dalej.



Ponadto spółka analizuje szereg rozwiązań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych gwarantujących poziom płynności i wspierających obsługę zobowiązań finansowych i handlowych. Szczególny nacisk kładziony jest na pozyskiwanie kredytów bankowych finansujących realizację projektów deweloperskich.



"Strategia rozwoju spółki, spółek deweloperskich z grupy kapitałowej na najbliższy, co najmniej 12 miesięczny okres skoncentruje się na następujących kierunkach:



- prowadzeniu działań w kierunku istotnego zwiększenia tempa i skali działalności pozwalającego na powrót do poziomu sprzedaży sprzed COVID-19, w tym rozpoczęcia realizacji inwestycji na posiadanych gruntach,



- umacnianiu pozycji spółki wśród innych firm deweloperskich, dalszym rozszerzaniu zakresu prowadzonej działalności deweloperskiej i wzmacnianiu pozycji na rynkach, na których spółka jest obecna,



- konsekwentnym zwiększaniu liczby sprzedawanych lokali przy jednoczesnym dbaniu o rentowność prowadzonej działalności,



- dostosowywaniu harmonogramu realizacji kolejnych projektów do bieżącej i dającej się przewidzieć koniunktury na rynku nieruchomości przy założeniu utrzymania optymalizacji ponoszonych przez spółkę nakładów i otrzymywanych wpływów oraz stopnia bieżącej płynności,



- dążeniu do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich" - wskazano.



Grupa nadal nie wyklucza dezinwestycji segmentu odnawialnych źródeł energii oraz segmentu nieruchomości komercyjnych w uzasadnionym rachunkiem ekonomicznym czasie, podano także.



Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)