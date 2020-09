"Jesteśmy w trakcie rozmów z dużymi podmiotami, które by chciały ulokować produkcję w Pinczynie, gdzie znajduje się nasz zakład. Dlatego perspektywy kolejnego roku widzimy bardzo pozytywnie, co pozwoli nam na osiąganie kolejnych celów, które mieliśmy założone na kolejne lata, a które przez sytuację 'covidową' zostały chwilowo zaburzone" - powiedziała CFO i wiceprezes Katarzyna Szymczak-Dampc podczas konferencji online.



Dodała, że Dekpol zaczyna szykować się do realizacji takich przedsięwzięć, co wiąże się z tym, że zaczyna rozważać rozbudowę zakładu produkcyjnego.



"Wprowadzamy procesy automatyzacji by zwiększyć wydajność na obecnych powierzchniach. Mamy [też] uzyskane pozwolenie na budowę, ale przymierzamy się do decyzji odnośnie rozbudowy, ze względu na dużą aktywność klientów zagranicznych, naszych kooperantów i nowych klientów, którzy chcą relokować duże zakresy produkcji właśnie u nas w Pinczynie. Doszczegóławianie rozmów potrwa pewnie kilka miesięcy, ale musimy być gotowi na przyjęcie większych wolumenów produkcyjnych i zakładamy, że w następnych latach ta spółka będzie najszybciej procentowo rosła" - powiedział prezes Mariusz Tuchlin.



Przy publikacji raportu za I poł. 2020 r. Dekpol wskazywał, że załamanie na rynku maszyn budowlanych związane z pandemią COVID-19 odbiło się negatywnie na zamówieniach od klientów OEM dla segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, szczególnie w maju i czerwcu. Udało się jednak pozyskać zamówienia z rynku aftermarket, które zminimalizowały straty wynikające z powodu zamknięcia wielu fabryk OEM w Europie. Drugi kwartał br. Dekpol Steel Sp. z o.o. zakończył 20-proc. spadkiem zamówień w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.



Zarząd oceniał jednak, że Dekpol Steel wyszedł obronną ręką z trudności skumulowanych w drugim kwartale, poprzez zwiększenie zatrudnienia, nawiązanie nowych relacji biznesowych z nowymi odbiorcami, jak również automatyzację procesu produkcji.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.



(ISBnews)