"Rada nadzorcza spółki w dniu 6 października 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Andrzeja Jeduta w skład zarządu do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz uchwałę o powołaniu pana Krzysztofa Kryga do pełnienia funkcji członka zarządu" - czytamy w komunikacie.



Andrzej Jedut był od 1989 r. zawodowo związany z Elektrociepłownią Lublin Wrotków. Od maja 2018 r. był wiceprezesem w Elektrociepłowni Zielona Góra, gdzie pełnił nadzór nad pionami produkcji oraz dystrybucji ciepła. Od stycznia 2020 r. Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski w PGE Energia Ciepła.



Krzysztof Kryg od 1988 r. jest związany z Kogeneracją, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze produkcji, remontów, kontroli wewnętrznej i audytu. W latach 2008 - 2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora produkcji, a od 2012 r. kieruje służbami remontowymi w spółce. W latach 2005 - 2007 był członkiem rady nadzorczej Kogeneracji z wyboru pracowników.



Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.



(ISBnews)