"Nowy fundusz typu private debt, CVI Ipopema RE Debt FIZAN, skoncentrowany ma być na finansowaniu podmiotów działających w sektorze nieruchomości. CVI Dom Maklerski odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu, w tym za wyszukiwanie i realizację poszczególnych transakcji, natomiast Ipopema TFI zapewnia kontrolę realizacji strategii inwestycyjnej funduszu, a także organizuje dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie.



Celem jest więc udostępnienie nowej klasy aktywów szerokiemu gronu inwestorów oraz utworzenie liczącego się na środkowoeuropejskiej arenie funduszu finansującego podmioty działające na rynku nieruchomości.



"Projekt inwestycyjny, który współtworzymy z CVI pozwala nam na zaoferowanie inwestorom dostępu do nowej klasy aktywów. Rynek nieruchomości dotychczas okazał się bardziej odporny na COVID-19 niż wiele innych branż. Liczymy, że nasza oferta okaże się ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych kilkuletnią perspektywą inwestycyjną przy umiarkowanym i rozproszonym ryzyku, zarządzanym przez najbardziej doświadczony na naszym rynku zespół specjalizujący się w finansowaniu przedsiębiorstw" - powiedział prezes Ipopema TFI Jarosław Wikaliński, cytowany w komunikacie.



"Inwestycje typu private debt na rynku nieruchomości to ciekawa alternatywa dla osób szukających możliwości zarabiania na ryzyku kredytowym, przy wykorzystaniu szerokich zabezpieczeń możliwych do uzyskania w tego typu transakcjach. Obecnie, mimo pandemii, otoczenie inwestycyjne dla private debt wydaje się wyjątkowo korzystne" - dodał prezes CVI DM Marcin Leja.



Według Ipopemy TFI, europejskie fundusze długu nieruchomości przyciągnęły w latach 2015-2019 ponad 37 mld euro aktywów i rynek ten wciąż notuje corocznie znaczące wzrosty.



"Oprócz zarządzania portfelem funduszu finansowania rynku nieruchomości wspólnie z Ipopema TFI, CVI zarządza także portfelami sześciu polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o różnych poziomach ryzyka. Rozwija również ofertę funduszy luksemburskich, dedykowanych zamożnym inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z Europy Zachodniej" - podsumowano w materiale.



Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.



(ISBnews)