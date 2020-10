"Debiut InventionBio na giełdzie to kolejny krok naszej grupy w obszarze biotechnologii przemysłowej. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju, po przejęciu chcemy posiadając co najmniej 60% udziałów w spółce. Na dniach rozpoczną się wstępne prace nad prospektem

emisyjnym InventionBio. Liczymy, że do złożenia dokumentu w KNF dojdzie na przełomie 2020 i 2021 r." - powiedział wiceprezes Boruty-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Spółka podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC. Równolegle, także Boruta-Zachem realizuje dalsze kroki

zbliżające do przenosin spółki z NewConnect na GPW, również podpisując umowę z INC. Do czasu debiutu giełdowego większościowy pakiet akcji InventionBio ma zostać przejęty przez Grupę Boruta-Zachem, podkreślono.



W ocenie spółki, InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią, która jest właścicielem przełomowej technologii opartej na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów. W

procesie biorafinacji pozyskuje się m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności jak i paszach dla zwierząt. Przychody InventionBio w okresie od stycznia do lipca wyniosły 9 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł, wynika z materiału.



Ostatnio InventionBio poinformowało o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań prowadzonych wspólnie z Perdue Agribusiness - amerykańskim rolniczym koncernem, który jest zainteresowany technologią biorafineracji śruty rzepakowej w produkcji dodatków paszowych. Spółka pracuje także nad ekologicznym herbicydem - substytutem syntetycznych środków chwastobójczych oraz innowacyjną nanoemulsją o szerokim zastosowaniu na rynku kosmetycznym jak i farmakologicznym, przypomniano.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)