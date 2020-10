"Zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne data centers stale rośnie. Naszym zdaniem ten trend będzie się utrzymywał, zwłaszcza w kontekście przyspieszonej cyfryzacji wielu dziedzin biznesu i radykalnego wzrostu transferu danych w sieci, któremu sprzyja także wprowadzanie standardu 5G. Warsaw Data Hub to kolejne, już czwarte centrum przetwarzania danych Orange w Polsce. Powstaje tu 1 600 m2 bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni dla naszych klientów biznesowych, ale też dla najistotniejszych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych samego Orange. Pozwoli to znacząco wzbogacić naszą ofertę kolokacyjną, usług sieciowych i chmurowych. Rozbudowując nasz potencjał, pamiętamy o środowisku. Centrum w Łazach będzie m. in. wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW" - powiedział prezes Orange Polska Julien Ducarroz, cytowany w komunikacie.



Nowe centrum przetwarzania danych powstaje w granicach aglomeracji warszawskiej - blisko najważniejszego węzła biznesowego i logistycznego w Polsce. Będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce pod względem zastosowanych technologii, standardów bezpieczeństwa i rozwiązań proekologicznych, jak np. stacje ładowania samochodów elektrycznych. Projekt i budowa Warsaw Data Hub będzie podlegała certyfikacji zgodnie z normą EN 50600 klasa 3, podkreślono.



"Warsaw Data Hub stanie się kluczowym dla regionu i jednym ze strategicznych obiektów Orange Polska. Wyposażony zostanie w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa fizycznego, przeciwpożarowego i technicznego. Zasilany będzie z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych. Każda z komór posiadać będzie własny agregat z zapasem paliwa, pozwalającym na 72h nieprzerwanej pracy. Każda z komór stanowić będzie niezależny 'byt' technologiczny, z własnymi systemami: zasilania energetycznego, wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej" - czytamy dalej.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)