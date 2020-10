Zysk operacyjny wyniósł 161,6 mln zł wobec 125,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 197,95 mln zł wobec 160,58 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 921,49 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 840,72 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego pomimo spadku ceny aluminium w ujęciu złotówkowym o ok. 5%. Było to możliwe dzięki pozyskaniu większej ilości zamówień od klientów krajowych oraz systematycznemu poszerzaniu współpracy z klientami zagranicznymi. Sprzedaż ilościowa wzrosła w Segmencie Systemów Aluminiowych o ok. 12%, w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o ok. 7% a w Segmencie Opakowań Giętkich aż o 34%. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży w SOG był efektem skutecznego obłożenia nowych mocy produkcyjnych (II linia do produkcji folii BOPP oddana do użytkowania na przełomie III i IV kwartału 2019 r.)" - czytamy w raporcie.



"Wyższa sprzedaż ilościowa w powiązaniu z wysoką sprawnością operacyjną oraz korzystne marże na niektórych grupach asortymentowych spowodowały, iż grupa kapitałowa osiągnęła 161,6 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej co stanowi wzrost o 28% względem trzeciego kwartału 2019 r." - czytamy dalej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 333,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 232,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 645,36 mln zł w porównaniu z 2 457,06 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 290,64 mln zł wobec 202,84 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.



