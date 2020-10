"Udało nam się relatywnie szybko zrealizować plany, które mieliśmy na ten rok, blisko 600 mln zł exitów zrobiliśmy w zasadzie w I-III kw. Zaczęliśmy rok od rekapitalizacji węgierskiego Netrisk. Mamy szansę razem z nowym inwestorem TA Associates zbudować europejskiego championa. Kolejna duża transakcja to Frisco. Było sporo mniejszych transakcji, wyszliśmy z trudnego rynku w Turcji, czy przeprowadziliśmy transakcję Prowly. Rocznie staramy się realizować 600-800 mln zł gotówkowych exitów. Wyjście z inwestycji z ATM oznacza realizację planu na 2021 rok w 90% i daje istotną szansę na przekroczenie tego planu" - powiedział Czechowicz w rozmowie z ISBtech i ISBnews.TV.



Kilka dni temu MCI podało, że MCI.EuroVentures i Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 100% akcji ATM - lidera polskiego rynku centrów danych - na rzecz Global Compute Infrastructure LP, platformy wspieranej przez Goldman Sachs Merchant Banking Division. Łączna cena została ustalona na ok. 533,3 mln zł.



"Staramy się co pół roku aktualizować nasz panel exitowy, żeby nasi partnerzy biznesowi widzieli nasze założenia: w których latach poszczególne spółki chcemy sprzedawać. Na 2021 rok w tej chwili to 3-5 projektów inwestycyjnych, jak uda się zrealizować jeszcze w IV kw., to bardzo dobrze, bo wtedy nowy rok poświęcimy na nowe inwestycje" - powiedział też Czechowicz.



Zaznaczył, że spółka jest zabezpieczona na kolejne 2 lata, przy wskaźniku długu do aktywów praktycznie na poziomie zerowym. Ponadto dodał, że sprawnie przebiega dywersyfikowanie geograficzne źródeł finansowania dłużnego.



"Mamy strumień płynności z exitów, który możemy kierować na nowe inwestycje, mamy komponent dłużny, które dają szanse na dużą, dynamiczną akcję inwestycyjną na lata 2021-2022, na koniec tego okresu chcielibyśmy to wzmocnić o komponent commitmentowy w 2022-2023. Nasz typowy ticket to 200 mln zł, a sweet spot w przedziale 200-500 mln zł" - dodał prezes.



Wskazał, że MCI zasadniczo preferuje inwestycje, gdzie już wcześniej był inwestor instytucjonalny.



"Jesteśmy specjalistą od gospodarki cyfrowej i to nas interesuje. Najchętniej widzimy sytuacje, gdzie możemy polskiego, czeskiego, węgierskiego czempiona gospodarki cyfrowej zeskalować na rynek na rynek CEE lub całej Europy. Dla dużych transakcji dopuszczamy konsorcjum. Preferujemy projekty w formacie SaaS, w sektorach fintech, marketplace/ecommerce i logistyki" - podsumował Czechowicz.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ ISBtech)