"W ramach powyższej umowy, emitent planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2. Ustalenie efektywnej dawki kandydata na lek 1-MNA jest niezbędne do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach w infekcji wirusem Sars-Cov-2" - czytamy w komunikacie.



W ocenie spółki, 1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z COVID-19, ponieważ jego zastosowanie obniża poziom TNF-alpha i może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz ryzyko zgonu u pacjentów z koronawirusem. Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wskazują bowiem, iż obniżanie poziomu TNF-alpha ma wpływ na zmniejszanie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby oraz ryzyko zgonu u pacjentów z koronawirusem, zaznaczono.



Covance Inc. to podmiot specjalizującym się w organizacji procesu badań klinicznych tzw. CRO (Contract Research Organisation) z siedzibą w USA, świadczący usługi niekliniczne, przedkliniczne, kliniczne i komercjalizacyjne dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Firma jest własnością LabCorp i zatrudnia ponad 50 000 osób w ponad 60 krajach. Covance jest najbardziej wszechstronną i jedną z największych tego typu firm na świecie, podano w materiale.



Spółka podała też, że możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma) może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju grupy, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.



Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.



(ISBnews)