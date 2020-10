"Rada nadzorcza powołuje z dniem 22 października 2020 r. Marka Lusztyna na stanowisko wiceprezesa zarządu mBanku. Po uzyskaniu zgody KNF, Marek Lusztyn obejmie funkcję wiceprezesa banku ds. zarządzania ryzykiem. Lidia Jabłonowska-Luba, która złożyła rezygnację, pełniła funkcję szefowej ryzyka od kwietnia 2013 roku" - czytamy w komunikacie.



Marek Lusztyn ma stopień doktora nauk ekonomicznych SGH, inżynier informatyk; jest absolwentem INSEAD oraz University of Illinois.



"Ukończył szereg międzynarodowych szkoleń i programów menedżerskich w zakresie bankowości, finansów i zarządzania, m.in. Singularity University, Stanford Graduate School of Business oraz Bocconi University. Zasiada w Radzie Uczelni Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową zaczynał w Banku Handlowym w Warszawie. Od 2000 r. pracował w Grupie Banku Pekao. W latach 2017-2020 pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za ryzyko, a następnie prezesa zarządu banku. Przez blisko 10 lat odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit (ówczesnego właściciela Pekao) we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Ostatnio Senior Advisor w Boston Consulting Group" - czytamy dalej.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)