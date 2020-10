Zysk operacyjny wyniósł 150 mln zł wobec 378 mln zł zysku rok wcześniej.



EBITDaL wyniósł 742 mln zł wobec 739 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITaL - odpowiednio: 26,6% wobec 25,7% rok wcześniej.



"EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) stabilna rok-do-roku, odzwierciedlająca:



bardzo dobre wyniki w podstawowych usługach telekomunikacyjnych



niekorzystny wpływ pandemii (niższe przychody z roamingu i usług IT i integracyjnych, rezerwy na dodatkowe ryzyka)



dalszą optymalizację kosztów (koszty pośrednie spadły o 5% rok-do-roku)" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 793 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 870 mln zł rok wcześniej.



"Spadek przychodów o 2,7% rok-do-roku, odzwierciedlający:



wzrost przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego)



o 2,3% rok-do-roku, który odzwierciedla pozytywny wpływ strategii ukierunkowanej na wartość i negatywny wpływ w obszarze roamingu



spadek w usługach IT i integracyjnych o 17% rok-do-roku w wyniku spowolnienia na rynku (wskutek pandemii) oraz wysokiej bazy porównawczej



wzrost w hurtowych usługach komórkowych o 7% rok-do-roku, wynikający z dużego wzrostu ruchu w związku z pandemią



spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu o 9% rok-do-roku, ze względu na jedynie częściową odbudowę popytu na smartfony" - czytamy dalej.



Prezes Julien Ducarroz wskazał, że spadek przychodów odzwierciedla spowolnienie w usługach IT i integracyjnych, przy utrzymaniu dobrych wyników w podstawowych usługach telekomunikacyjnych.



"Przychody w III kw. 2020 roku wyniosły 2 793 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 77 mln zł, tj. 2,7%. Na trend przychodów wpłynęły głównie cztery czynniki. Po pierwsze, łączne przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych: konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,3%. Przyczynił się do tego głównie dalszy wzrost ARPO z usług konwergentnych (o 2% rok-do-roku) oraz odwrócenie trendu ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu (wzrost o 6,3% rok-do-roku), będące efektem strategii 'więcej za więcej'. Trend przychodów z usług wyłącznie komórkowych odzwierciedlał dalszą poprawę trendu bazowego (dzięki rosnącej bazie klientów i naszej strategii ukierunkowanej na wartość), ale jednocześnie - podobnie jak w poprzednim kwartale - spadek przychodów z roamingu o około 50% w ujęciu rocznym, spowodowany pandemią" - powiedział Ducarroz, cytowany w komunikacie.



Po drugie, w usługach IT i integracyjnych, po wielu kwartałach ciągłego wzrostu, nastąpił spadek przychodów o 17% rok-do-roku. Było to wynikiem związanego z pandemią spowolnienia na rynku, a także innego rozłożenia sprzedaży w obu porównywanych latach, dodał.



"Po trzecie, przychody z hurtowych usług komórkowych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 7%, co jest odzwierciedleniem wzrostu ruchu głosowego w wyniku pandemii COVID-19. Po czwarte, przychody ze sprzedaży sprzętu zmniejszyły się o 9% rok-do-roku, na co wpłynęła wysoka baza porównawcza w ubiegłym roku oraz stopniowy powrót popytu konsumenckiego, który spadł w wyniku pandemii" - wskazał też prezes.



W I-III kw. 2020 r. zysk netto wyniósł 67 mln zł wobec 269 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDaL - odpowiednio 2 143 mln zł wobec 2 036 mln zł (marża EBITDaL: 25,4% wobec 24,2%), przy przychodach 8 425 mln zł wobec 8 407 mln zł rok wcześniej.



Ekonomiczne nakłady inwestycyjne w III kw. br. wyniosły 387 mln zł wobec 58 mln zł rok wcześniej, zaś w I-III kw. br sięgnęły 1 206 mln zł wobec 1 006 mln zł rok wcześniej.



Organiczne przepływy pieniężne wyniosły w III kw. br. 58 mln zł wobec 419 mln zł rok wcześniej, zaś w I-III kw. br. sięgnęły 418 mln zł wobec 403 mln zł rok wcześniej.



"Organiczne przepływy pieniężne w wysokości 58 mln zł odzwierciedlają dobry wynik na kapitale obrotowym, pewne spowolnienie inwestycji oraz znacznie niższe niż w ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży aktywów" - czytamy dalej w komunikacie.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



