Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - PGE Baltica - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2, podała spółka. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku.

"W publicznym postępowaniu, do etapu dialogu konkurencyjnego zaproszono dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców, będących liderami lokalnego sektora energetycznego i morskiego. Stanowi to wartość dodaną do budowy zaplecza kompetencyjnego dla nowo powstającej branży offshore w Polsce. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku" - czytamy w komunikacie.

W lutym 2020 roku PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 i przyłączenia jej do sieci przesyłowej na lądzie. W zakresie współpracy znajdują się również: pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie przyłącza farmy Baltica-3, opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację tego przyłącza oraz przygotowanie wielowariantowego studium wykonalności dla przyłącza drugiej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2.

Kolejne etapy inwestycji, nad którymi pracuje PGE Baltica, to m.in. dalsze uszczegóławianie modelu geologiczno-inżynierskiego dna morskiego oraz projektowanie fundamentów. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kontraktacji wybranych komponentów farmy wiatrowej.

Realizowany w PGE Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)