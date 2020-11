29 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi zdecydowało o wycofaniu akcji z obrotu na GPW.



Pod koniec kwietnia br. PKN Orlen przejął 80% akcji Energi. We wrześniu koncern ogłosił wezwanie na pozostałe 20% akcji i przekazał Enerdze żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ws. wycofania jej akcji z obrotu giełdowego.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.



(ISBnews)