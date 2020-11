Warszawa, 05.11.2020 (ISBnews) - Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w październiku 2020 roku wyniosła 128,67 mln zł, co oznacza spadek o 12% r/r, podała spółka.

Narastająco przychody za okres styczeń-październik 2020 roku ukształtowały się na poziomie 709,76 mln zł, co stanowi wzrost o 7% r/r, podano także.

"Na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2020 roku wpłynął spadek zamówień wynikający z niesprzyjających branży warunków pogodowych; w październiku br. odnotowano znacząco wyższe temperatury w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, co skutkować może przesunięciem sezonu wymiany opon. Ponadto na liczbę zamówień wpłynęło ponowne wprowadzenie obostrzeń gospodarczo-społecznych na skutek dynamicznego wzrostu zachorowań wywołanych wirusem SARS-COV-2, a także spadki sprzedaży nowych samochodów osobowych" - czytamy dalej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)