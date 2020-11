"Zaliczkę na dywidendę będziemy wypłacali, jeszcze nie ma decyzji co do jej wysokości. Wypłacimy zaliczkę w grudniu, decyzja będzie do końca tego miesiąca. Dalej chcemy być spółką dywidendową" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)