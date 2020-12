"Do końca tego roku chcemy zadebiutować na rynku NewConnect. Jesteśmy na takim etapie rozmów z Komisją [Nadzoru Finansowego], że wszystko wskazuje na to, iż niebawem zadebiutujemy" - powiedziała Cwalina podczas wideokonferencji dla inwestorów na Strefie Inwestorów.



Spółka nie planuje kolejnych emisji akcji. "Wchodzimy na giełdę i na razie nie planujemy kolejnej emisji akcji" - dodała prezes.



Cwalina potwierdziła, że praca nad flagowym projektem studia - grą "Nemesis: Mysterious Journey III" już dobiegła końca i jej premiera planowana jest na I kwartał 2021 r.



Detalion Games to spółka z Grupy PlayWay, która jest reaktywacją studia znanego m.in. z serii "Schizm" oraz gry "Sentinel: Strażnik Grobowca".



(ISBnews)